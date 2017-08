Cesena, ecco Scognamiglio, Di Noia e Cacia

All'ultimo minuto prima della chiusura del mercato il Cesena ha rafforzato l'attacco con l'esperto Daniele Cacia, col quale era già stato trovato l'accordo ma con la spinosa questione della buonuscita dalla società marchigiana risolta solo in extremis. Ha dato invece ufficialmente l'addio al Cavalluccio Marco Crimi, passato all'Entella. Per sostituirlo è stato prelevato dal Bari il 23enne Giovanni Di Noia, lo scorso anno alla Ternana con cui ha segnato 5 reti in 32 presenze nello scorso campionato. L'ultimo arrivato in difesa, l'ex Trapani Gennaro Scognamiglio, è arrivato già ieri a Villa Silvia sostenendo il primo allenamento agli ordini del tecnico Andrea Camplone.