Il Bari spazza via un Cesena tristissimo

Il Cesena comincia come peggio non potrebbe, perdendo (e male) per 3-0 al San Nicola di Bari. Prestazione oltremodo deludente dei bianconeri, che non tirano mai in porta ma che possono comunque recriminare per una clamorosa occasione fallita al 31' da Panico, che su un cross di Kupisz solo da spingere in rete manda incredibilmente a lato con la testa a porta praticamente sguarnita, data l'uscita a vuoto di Micai. I pugliesi prendono il controllo del gioco e dopo un palo di Capradossi su azione di corner passano con l'ex Improta, che al 38' viene servito sulla sinistra e, tenuto in gioco da Donkor, sorprende Fulignati con un sinistro sul primo palo sotto l'incrocio. Nella ripresa il Cesena non scende praticamente in campo e il Bari chiude i conti al 59' e al 68': prima con un'azione da playstation sull'asse Nené-Improta e gol a porta vuota di Galano, poi con l'altro ex Tonucci che su azione di corner spizza col tacco e batte un Fulignati non esente da colpe.