Andrea Dovizioso si prende vittoria e primo posto in classifica

SILVERSTONE. Domenica 10 settembre Andrea Dovizioso arriverà al Gran Premio di Misano da capolista della classifica mondiale. Il campione forlivese della Ducati infila una nuova gara capolavoro e trionfa a Silverstone davanti alle Yamaha di Viñales e Rossi. Dovizioso ora guida la classifica con 183 punti davanti a un Marc Marquez fermo a 174 punti. Lo spagnolo della Honda è stato tradito dal motore a 8 giri dalla fine, con un ritiro che ha cambiato le gerarchie della classifica mondiale.

Nelle classi minori, doppio secondo posto per i romagnoli: in Moto3 Enea Bastianini è secondo alle spalle di Canet, mentre in Moto2 solo Nakagami precede un combattivo Mattia Pasini