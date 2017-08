Un fantastico Dovizioso trionfa in Austria

Andrea Dovizioso scopre le carte e ufficializza la sua autorevole candidatura al titolo Mondiale 2017. Il forlivese della Ducati ha vinto in Austria al termine di un duello incredibile a suon di sorpassi da infarto con la Honda di Marc Marquez, che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto. Una gara favolosa, quella del numero 4 della Ducati in terra austriaca, a cominciare dalla scelta della gomme e culminata con un coraggio incredibile nelle pieghe decisive della sfida allo Spielberg. Per Dovizioso è il terzo successo stagionale, con il podio completato dal terzo posto di Dani Pedrosa.

CLASSIFICA: Marquez 174, Dovizioso 158, Vinales 150, Rossi 141, Pedrosa 139, Zarco 99, Lorenzo 79, Folger 77, Crutchlow 76, Petrucci 75.