Un gol di Jallow e il Cesena supera il Fano

Il Cesena chiude il ritiro battendo 1-0 il Fano dell'ex Cuttone. Decide un gol di Jallow al 69', bravo a rubare palla e a insaccare di rapina.

Prima e dopo, decisamente molto poco per i bianconeri. Camplone sceglie il 3-5-2 e davanti si affida a Panico e Gliozzi che però faticano a combinare. In generale il Cesena è ancora un cantiere aperto, con qualche elemento già in forma capace di sgommare (Kupisz, lo stesso Jallow) e qualche lampo positivo da Crimi, Mordini e Moncini.

Nel primo tempo manovra più che compassata con gambe pesanti e troppi errori di fraseggio: spicca un tiro di Maleh a lato di poco (30') mentre è pure impegnato Agliardi, prima da Germinale (21') poi da Favo (41').

Ripresa e si vede un po' di intraprendenza sulla fascia sinistra con Fazzi e Vita (quest'ultimo vicino al gol al 55'), poi Jallow-gol e poco altro. Servirà altra benzina. E altra carrozzeria.