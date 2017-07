Il Cesena supera l'esame di albanese

Un cinico Cesena ha avuto la meglio degli albanesi del Teuta al termine di una partita piuttosto combattuta. I bianconeri si sono imposti 3-0 nel terzo test stagionale ad Acquapartita. Dopo 40 minuti di nulla è Crimi a trovare la deviazione vincente del difensore albanese Shkalla e a portare in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo i bianconeri entrano in campo più frizzanti trovando due reti nel giro di quattro minuti: Panico prima e Jallow poi regalano la vittoria alla squadra di Camplone. Il Cesena tornerà in campo sabato prossimo alle 18 contro il Fano in amichevole al Manuzzi.