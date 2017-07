Il Cesena in coppa contro Sambenedettese o Lucchese

Sorteggiato in Lega il tabellone della Tim Cup 2017-2018. Il Cesena di Andrea Camplone debutterà domenica 6 agosto al Manuzzi contro la vincente della sfida tra Sambenedettese e Lucchese. In caso di vittoria, al terzo turno (in programma il 12 agosto) i bianconeri giocherebbero a Marassi contro il Genoa. Nel tabellone è presente anche l'Imolese, che scenderà in campo domenica 30 luglio in trasferta contro la Virtus Francavilla (al secondo turno c'è eventualmente il Palermo).