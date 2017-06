La Bunge non si ferma più: arriva anche il centrale Vitelli

La Bunge ha dato un deciso cambio di marcia alla campagna acquisti e ha annunciato l’arrivo del giovane centrale (classe 1996) Marco Vitelli, nell’ultima stagione a Molfetta. Vitelli arriva a Ravenna da Civitanova con la formula del prestito, affiancando al momento nel ruolo il bulgaro Georgiev. Nello scorso campionato Vitelli si è ritagliato gara dopo gara uno spazio sempre più fisso nel sestetto titolare dei pugliesi, brillando in particolare nel fondamentale della battuta, quarto tra i centrali nella speciale classifica con ben venti ace (0,27 in media a set). Ha disputato proprio al Pala De André una delle sue migliori prestazioni, contribuendo con 12 punti (di cui ben sei al servizio) alla vittoria al tiebreak dell’Exprivia.

«Sono felice di far parte di una squadra composta in gran parte di giovani - ha detto Vitelli nel comunicato emesso dalla società - tutti con molta voglia di emergere. Tra la Superlega e la Challenge Cup, con un’avventura europea molto stimolante, ci saranno numerose partite da disputare e spero di fornire alla squadra il mio contributo. Ravenna è una bella piazza, con una grande storia alle sue spalle, dove conto di poter effettuare un ulteriore salto di qualità. So che sarà dura, in quanto la concorrenza sarà di alto livello, ma vengo per giocarmi il posto, cercando di ritagliarmi uno spazio. Al momento il mio fondamentale migliore è la battuta, ma sono sicuro di poter crescere anche a muro e in fase di attacco».