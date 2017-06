Dovizioso in testa al Mondiale

ASSEN. Il forlivese Andrea Dovizioso è il nuovo leader della MotoGp. Il centauro romagnolo è giunto quinto al traguardo nella gara che ha segnato il ritorno al successo di Valentino Rossi. «Bell'emozione», ha detto Dovi, «è la prima volta che mi trovo primo in campionato. Sono stato spesso secondo, ma mai primo».

La vittoria di Rossi è arrivata in una giornata condizionata dal tempo (asfalto prima asciutto e poi bagnato). Il Dottore ha bruciato sul traguardo un ottimo Petrucci di appena sei decimi di secondo. Terzo posto per Marquez, quarto per Crutchlow mentre Vinales è caduto al dodicesimo giro.

Ecco la nuova classifica:

Dovizioso 115

Vinales 111

Rossi 108

Marquez 104

Pedrosa 87

Zarco 77

Petrucci 62

Lorenzo 60,

Crutchlow 58

Folger 51