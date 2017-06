Unieuro, contratto triennale a Renato Pasquali

L’Unieuro Forlì ha presentato agli organi di informazione Renato Pasquali, il nuovo general manager biancorosso che ha firmato un contratto triennale. Un bel segno di programmazione da parte della società. «Ero in contatto anche con Cantù - ha detto Pasquali - ma ho accettato successivamente la proposta di Forlì innanzi tutto per il valore delle persone. Qui ho trovato uomini seri e rispettosi dei ruoli e dai colloqui col presidente Nicosanti ho capito subito che la società ha voglia di crescere a livello organizzativo, con ruoli molto chiari che verranno rispettati sempre e comunque. Sono a disposizione di Giorgio Valli per un appoggio e un sostegno nella costruzione della squadra, ma sugli aspetti tecnici l’ultima parola spetterà sempre al coach. Soprattutto, sono a disposizione del club per la strutturazione della Pallacanestro 2.015. Sono felicissimo di essere tornato a Forlì e di averla ritrovata piena di entusiasmo».