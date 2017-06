Il Santarcangelo si affida a Giuseppe Angelini

Un graditissimo ritorno a Santarcangelo, che nella stagione 2017-2018 in Lega Pro riaccoglie in panchina Giuseppe Angelini. Questo il comunicato emesso dal club clementino: «Il Santarcangelo Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Giuseppe Angelini. Il nuovo tecnico sarà legato alla maglia gialloblù sino a giugno 2018. Lo staff di Angelini sarà composto dal mister in seconda Daniele Abbondanza, dal preparatore dei portieri Dino Valentini e dal preparatore atletico Alberto Perugini. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 22 giugno, alle ore 11:45 nella sala stampa dello stadio Valentino Mazzola».