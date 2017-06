Il Forlì ricomincia da Attilio Bardi

Dopo la dolorosa retrocessione dalla Lega Pro alla serie D e i play-out persi contro il Fano, il Forlì prova a ricominciare. I biancorossi ripartono da una coppia di San Piero Bagno: dopo il diesse Oberdan Melini, la società ha ufficializzato il ritorno di Attilio Bardi, che ritrova la panchina del Morgagni e rileva Massimo Gadda. Questo il comunicato emesso dal Forlì: «Il Football Club Forlì comunica che nella stagione 2017-2018 l’incarico di allenatore sarà affidato al sig. Attilio Bardi. Nato a San Piero in Bagno, Bardi già due volte si è seduto sulla panchina dei Galletti ed è entrato nei cuori di molti tifosi. Nelle sue cinque stagioni in biancorosso il Forlì ha ottenuto degli ottimi risultati, uno fra tutti la promozione in Lega Pro - Seconda Divisione nel 2012. La società ringrazia infine Massimo Gadda per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura il meglio per la propria carriera professionale. Il nuovo allenatore sarà presentato mercoledì alle ore 12 allo Stadio Morgagni».