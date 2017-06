La Bunge cede Fabio Ricci a Perugia

La Bunge Ravenna procede nella sua trasformazione al mercato estivo e ha ufficializzato la cessione del centrale Fabio Ricci alla Sir Safety Perugia. Il talento ravennate, uno dei prospetti più interessanti nel reparto dei centrali a livello nazionale, si lega dunque alla società bianconera, dove affiancherà Podrascanin, Anzani e Siirila. Fresco di convocazione in nazionale azzurra, Ricci ha trovato molto spazio nella formazione allenata da Blengini nelle ultime gare di World League. Così il direttore generale di Ravenna Marco Bonitta in una nota emessa dalla società: «Siamo molto contenti di aver accompagnato Fabio fino all’ultimo gradino del livello più alto del campionato italiano. In maglia Porto Robur Costa si è guadagnato la convocazione in azzurro, giocando bene nelle recenti partite della World League».