Il Ravenna e Antonioli avanti insieme

Era nell’aria e ora è arrivata la conferma, con il Ravenna che ha annunciato il rinnovo del rapporto con il tecnico Mauro Antonioli. I giallorossi ripartono quindi dallo staff formato, oltre ad Antonioli, dal vice Ivan Piccoli, dal preparatore dei portieri Andrea Spinelli e dal preparatore atletico Davide Cosmi. Lo staff tecnico si è legato al club con un contratto annuale. Soddisfatto il presidente Alessandro Brunelli in una nota emessa dalla società: «Come era stato già ampiamente definito, abbiamo provveduto a concludere le ultime operazione prettamente tecniche, per cui siamo molto felici di annunciare che lo staff che ha così tanto bene fatto nella passata stagione riprenderà il lavoro anche per l’anno prossimo. Siamo convinti della bontà del nostro progetto che dipende moltissimo anche da queste figure»