Melandri trionfa in gara-2 a Misano

Fantastica vittoria di Marco Melandri, che fa suonare l’inno di Mameli a Misano. Il ravennate è tornato alla vittoria proprio nella gara di casa, ottenendo la 20ª affermazione della sua carriera in Superbike. Il ravennate ha preceduto sul podio gli alfieri del Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea e Tom Sykes.

Dopo la scivolata i gara-1, Melandri ha svolto una Gara2 impeccabile davanti al suo pubblico, dove ha vinto con la sua Ducati Panigale R ottenendo la 100esima vittoria italiana nel WorldSBK. Quarto posto per Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) che ha preceduto la coppia del team Milwaukee Aprilia composta da Eugene Laverty e Lorenzo Savadori nel secondo e ultimo round di casa per la scuderia di Noale.

La domenica di Misano ha avuto un totale di 33.478 spettatori, per un totale di 68.154 spettatori nel week-end tra prove e gare.