Sykes vince alla sagra delle cadute

Al termine di una gara-1 ricchissima di emozioni, Tom Sykes ha strappato il primo posto, coronando un eccellente inseguimento in modo trionfale. In avvio era partito a razzo Michael van der Mark che dalla quinta piazza in griglia arriva fino a passare anche in testa, per poi allungare. Dietro, battaglia fra le Ducati e le Kawasaki, con Rea che tenta di cucire il divario, ma senza mai avvicinarsi all’olandese ed alla sua Yamaha.

La caduta di Van der Mark (suo il giro veloce in gara) apre il duello fra gli inseguitori, con Davies e Rea a darsi battaglia, Melandri in posizione d’attesa e Sykes più dietro. I sorpassi sono emozionanti e Davies comincia l’ultimo giro in testa. Purtroppo cominciano le cadute: prima Marco Melandri scivola a terra e a due curve della fine cade anche Chaz Davies (per lui frattura della terza vertebra lombare); Rea lo tampona e cade pure lui. Ne approfitta Tom Sykes che vince la gara, la settima consecutiva per la Kawasaki a Misano. Secondo Alex Lowes.(Yamaha), terzo Rea (Kawasaki).