La Bunge Ravenna ha scoperto l'inizio del suo cammino europeo

Il mondo giallorosso del volley conosce già l’inizio e le prime tappe del suo cammino continentale. Partirà dal Nord Europa l’avventura in Challenge Cup della Bunge Ravenna. Dal sorteggio che si è tenuto oggi in Lussemburgo è nato il percorso nella competizione europea dei ravennati. Nel sedicesimi la squadra di Soli affronterà la vincente della sfida tra i norvegesi della Bk Tromso e i danesi del Gentofte Volley, che si affronteranno tra di loro nel turno preliminare in programma a fine novembre. Il debutto della Bunge invece è in calendario a inizio dicembre, con precisione dal 5 al 7, con la gara di andata prevista in trasferta, quindi in ogni caso nell’Europa settentrionale. Il match di ritorno è previsto due settimane dopo a Ravenna, poco prima di Natale, dal 19 al 21 dicembre. In caso di passaggio del turno, Ravenna se la vedrà negli ottavi di finale con la vincente del confronto tra gli ucraini del Lokomotiv Kharkiv e tra il team che nel turno preliminare vedrà incrociare le strade dei croati del Mladost Ribola Kastela e i cechi del Volejbal Brno. La partita di andata si giocherà in data 16-18 gennaio, quella di ritorno tra il 30 gennaio e il primo febbraio.

Il percorso della Challenge Cup proseguirà poi con i quarti di finale (andata 13/15 febbraio, ritorno 27febbraio/1° marzo), le semifinali (andata 25 marzo, ritorno 28 marzo) e la finalissima (andata 11 aprile, ritorno 15 aprile). Guardando il tabellone, le favorite alla vittoria della coppa sulla carta sembrano essere i turchi del Maliye Piyango Sk Ankara, che non potranno essere sfidati prima delle semifinali, i russi del Gazprom-Ugra Surgut e i francesi del Tours, con questi ultimi due team che essendo inseriti nella parte alta del tabellone sono quindi affrontabili solo in finale.