La tribuna dello stadio di Ravenna intitolata a Daniele Corvetta

In vista dell’inizio del prossimo campionato di Lega Pro, il neopromosso Ravenna renderà omaggio al suo storico presidente. In avvio della stagione 2017- 2018 è infatti prevista l’inaugurazione ufficiale della curva Mero e l’intitolazione della tribuna a Daniele Corvetta. In mattinata, una delegazione giallorossa guidata dal presidente Alessandro Brunelli e dal tecnico Mauro Antonioli è stata ricevuta in Comune dall’assessore allo Sport Roberto Fagnani, che ha ringraziato l’intero staff giallorosso: «Sono felice di consegnare un piccolo riconoscimento a tutta la squadra per la conquista di questo traguardo, dopo una stagione di emozioni e sacrifici. Grazie a questo risultato sportivo, Ravenna tornerà a calcare fin dalla prossima stagione un palcoscenico più consono al suo blasone e alla sua storia»