Dovizioso c'è

SCARPERIA (Fi) Mugello, terra di Romagna. Andrea Dovizioso completa la storica, clamorosa tripletta made in Romagna. Nonostante una notte trascorsa insonne a causa di una intossicazione alimentare e nonostante sia stato costretto a saltare il warm up mattutino, il forlivese della Ducati riesce a fare la gara perfetta e vince con un secondo di vantaggio su Maverick Viñales il Gp d’Italia della MotoGp. Al terzo posto chiude la Ducati privata di un ottimo Danilo Petrucci, che precede in volata Valentino Rossi.

Migno, Pasini e Dovizioso: la Romagna ha riscritto la storia.