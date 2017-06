L'Italia rifila otto sberle a San Marino

Brutta figura di San Marino nell’amichevole di lusso del Castellani di Empoli (8-0). L’Italia sperimentale di Giampiero Ventura non ha affatto snobbato l’impegno, anzi: i giovani azzurri hanno dato il massimo per mettersi in mostra e per i titani sono stati subito dolori. Nel primo tempo già al 20’ il tabellino recitava un impietoso 4-0 ed è stato concreto il rischio di una bastonata ancora più umiliante per i ragazzi di Manzaroli, negativi soprattutto nell’avvio dei due tempi. Nella prima frazione l’Italia è andata a segno due volte con Lapadula e una con Gianmarco Ferrari e Petagna. Nella ripresa nuova grandinata nel giro di 19 minuti, con altri 4 gol grazie a Caldara, Lapadula, Politano e un’autorete di Bonini.