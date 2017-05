Niente da fare per l’OraSì Ravenna, che cede anche garadue della semifinale play-off alla Virtus (83-74). Anche stavolta i romagnoli se la giocano e non si arrendono mai, ma il brutto inizio di secondo quarto regala il break vincente alla Segafredo che non molla più fino alla fine. Venerdì si gioca garatre con l’OraSì obbligata a vincere.