L'OraSì si arrende in garauno a Bologna

BOLOGNA. La prima gara della serie di semifinale sorride alla Virtus Bologna, che supera 73-57 una generosa OraSì Ravenna al Pala Dozza. Le V nere hanno trovato lo strappo decisivo a cavallo tra il secondo e il terzo quarto con Bologna che dal 32-32 del 17’50” si issa al 43-32 del 20’30” e da lì in poi non si volta più indietro. Un break dal quale Ravenna (perfetta per quasi 18 minuti) non riuscirà più a risalire, nonostante il rientro di Marks. Per la Virtus decisive le prove di Spissu e Ndoja, artefici del break spacca-partita, mentre l’OraSì dal 29’ in poi ha dovuto rinunciare a Taylor Smith per una botta alla coscia da valutare. Martedì sera garadue sempre a Bologna.