Il Forlì perde a Fano e finisce in serie D

Il Forlì retrocede in serie D. I biancorossi, infatti, non compiono l’impresa di andare a vincere a Fano, anzi perdono per 2-0 al termine di un match giocato sottotono dai biancorossi. I marchigiani segnano un gol per tempo, con Ferrari al 22’ e Filippini al 54’, colpendo anche un palo con Fioretti. Come se non bastasse espulso Ponsat al minuto 70. Dopo una sola stagione, dunque, la squadra di Gadda ritorna tra i Dilettanti.