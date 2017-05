A Ravenna sale la febbre verso la Virtus Bologna

Il basket ravennate sta vivendo un momento magico, senza precedenti nella storia dello sport cittadino. Si aprirà giovedì prossimo la prevendita dei biglietti ospiti per la Gara 1 tra Virtus Bologna e OraSì Ravenna in programma domenica al Pala Dozza di Casalecchio di Reno. Sono 200 i tagliandi messi a disposizione per il pubblico giallorosso al prezzo di 24 euro, in attesa che termini la prelazione abbonati per i tifosi bianconeri. Gli orari in cui sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede della società in viale della Lirica, 21, saranno giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Sabato dalle 10 alle 13.