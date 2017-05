L'Unieuro centra la sospirata salvezza

Sorride e fa impazzire il pubblico questa Unieuro che sigilla la serie contro Chieti portandosi sul 3-1 a proprio favore vincendo 91-83. Nell'ultimo quarto, dopo che i biancorossi al rientro dagli spogliatoi hanno preso il largo, i teatini tentano il tutto e per tutto portandosi addirittura a -9 ma alla fine è la tenace Pallacanestro 2.015 a spiccare il volo verso la salvezza. Un boato esplode al Pala Galassi, Forlì può finalmente festeggiare, mentre Chieti retrocede in serie B. Per i biancorossi 20 punti di Johnson e 19 di Adegboye.