Fraile trionfa a Bagno di Romagna

Lo spagnolo Omar Fraile si è aggiudicato la tappa da Ponte a Ema a Bagno di Romagna. Ancora una volta gli italiani sono rimasti all’asciutto al Giro d’Italia, con la tappa appenninica che ha regalato grandi emozioni a un pubblico foltissimo lungo Balze, Alfero, San Piero in Bagno e il circuito nella Valle del Savio che ha dato vita a una serie di scatti e controscatti. Secondo posto per il portoghese Rui Costa, terzo il francese Rolland. Posizioni invariate in classifica generale, con Tom Dumoulin sempre in maglia rosa. Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot hanno provato a ravvivare la corsa all’altezza del Gpm del Monte Fumaiolo, ma la maglia rosa è riuscita a difendersi bene.