L'Unieuro spreca troppo e Chieti va sull'1-1

L’Unieuro spreca più volte il colpo del ko e Chieti pareggia la serie imponendosi 82-77 al Pala Tricalle. Buon avvio di gara dei biancorossi, che sfruttano un efficace Paolin che al 9’ firma il primo mini-allungo (13-20) con un 2/2 in lunetta. Chieti appare piuttosto nervosa e rischia di farsi scivolare via la gara, con Ferri che al 15’ infila la bomba del 20-29, ma un minuto dopo commette il suo terzo fallo e deve uscire. La sfida è subito piuttosto tesa e piena di errori, con Forlì che non ha nulla da Amoroso e Chieti pian piano risale grazie all’esperienza di Mortellaro sotto le plance. Proprio Mortellaro con un canestro e fallo di Adegboye infila il 13° punto personale facendo risalire Chieti sul 31-32 al 19’. Nel terzo quarto un indemoniato Davis (14 punti in 6’) trascina Chieti fino al 53-47, poi l’Unieuro risale grazie a Johnson e si arriva al 30’ sulla bomba sulla sirena di Sergio (57-54). Ultimo quarto tiratissimo: Forlì va sul +4 con Amoroso a -2’40” (70-74), poi l’Unieuro si inceppa in attacco e Chieti risale fino al sorpasso con Golden dalla lunetta (75-74 a 1’30”). Scelta scellerata di Johnson in attacco e dall’altra parte Mortellaro punisce i sonni di Amoroso a rimbalzo (77-74) a 46 secondi dalla fine. Dall’altra parte Castelli sbaglia un rigore sotto canestro e Sergio chiude i conti.