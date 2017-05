Fantastica OraSì: il sogno continua

Continua a sognare l'OraSì, che senza Marks vince in volata e in rimonta (64-63) e va sul 2-0 sulla Tezenis. Ravenna è riuscita ad annullare lo spietato gap fisico emerso fin dalle prime battute con pazienza e l'arma della solita. grande difesa con la quale ha atteso che tutti i suoi uomini migliori entrassero in scena: Masciadri nel secondo quarto, Tambone nel terzo, autore anche dei liberi della vittoria. Venerdì gara 2 in Veneto, domenica eventuale quarta partita.