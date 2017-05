Davies vince gara 1 a Imola

Chaz Davies ha vinto gara-1 del Mondiale Superbike a Imola, al termine di una gara che è stata interrotta al dodicesimo giro per una caduta, nelle curve 17 e 18, che ha visto protagonista Eugene Laverty e la sua Aprilia del Milwaukee team che ha preso fuoco. L'irlandese si è comunque allontanato sulle sue gambe. Il gallese Davies (Aruba.it Racing Ducati) ha dominato la gara con una condotta impeccabile. Sul secondo gradino del podio è salito Jonathan Rea, con la sua Kawasaki ZX-10RR, che aveva superato in precedenza Marco Melandri. Autore di una partenza straordinaria dalla seconda fila, il ravennate si è successivamente dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Undicesimo posto per il sammarinese Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project), davanti al cesenate Lorenzo Savadori (Aprilia del team Milwaukee)