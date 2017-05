Capolavoro OraSì: l'avventura continua

Colpo grosso dell'Orasì che espugna il PalaTiziano, chiude i giochi con Roma e stacca il biglietto per il secondo turno. Ravenna è uscita alla distanza, mettendo fosforo laddove i giallorossi di casa avevano finito la benzina: nell'ultimo quarto decisivo un 9-0 firmato Sabatini e Tambone che manda i bizantini in fuga. Due bombe consecutive di Masciadri e Raschi mettono la gara in ghiaccio, poi Roma si riporta fino al -2 ma non ne ha più. Finisce 79-83.

L'avvio era stato tutto di marca romagnola con una partenza sprint firmata da Sabatini. L'Orasì manca però il colpo del ko soprattutto nel secondo quarto quando si issa sul 31-21. Roma rientra con un break di 20-8 e chiude in vantaggio il primo tempo. Ripresa e la gara è punto a punto con Tambone protagonista: due triple in fila, assist per la schiacciata di Smith. Ravenna però non decolla e si resta incollati fino all'epilogo.