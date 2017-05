Il Forlì affonda con l'Ancona: ora si giocherà tutto ai play-out

Doccia gelata per il Forlì nell’ultima giornata di campionato. I biancorossi di arrendono in casa all’Ancona (0-1) per il gol di Paolucci al 13’ del secondo tempo. Nella ripresa, rigore sbagliato dal centravanti romagnolo Davide Succi all’83’. Una pessima giornata per i galletti di Gadda superati in classifica dal Fano, prossimo avversario ai play-out. Andata domenica 21 al Morgagni, ritorno domenica 28 nelle Marche. Il Forlì ha bisogno di vincere almeno una gara per evitare la retrocessione.

All’ultima giornata sfuma anche il sogno play-off del Santarcangelo, sconfitto 3-1 sul campo dell’Albinoleffe. Gialloblù in vantaggio con Merini al 35’, poi nella ripresa i bergamaschi ribaltano il risultato con Agnello (57’), Loviso su rigore (85’) e Montella (93’).