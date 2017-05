All'Unieuro non riesce la vittoria del raddoppio

Niente impresa-bis per l’Unieuro Forlì, che esce sconfitta 87-77 da Scafati, con i campani che riescono a pareggiare la serie play-out sull’1-1. I ragazzi di coach Valli sono sempre stati costretti ad inseguire, trafitti in attacco da un eccellente Jackson (25 punti), ben supportato da un solido Fantoni (10).

In casa biancorossa da registrare un’altra prova eccellente del play Ogo Adegboye (20 punti e 7/10 da due), che ha confermato un ottimo momento di forma. Positivo anche Castelli (19 punti e 8 rimbalzi). Ora la serie approda in Romagna, con garatre in programma venerdì sera al Pala Galassi di Forlì.