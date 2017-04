Il Ravenna festeggia la promozione in Lega Pro

Un Ravenna stranamente rilassato in difesa festeggia comunque a Russi la promozione in Lega Pro, perché al 3-3 con la Ribelle si allinea l'ennesima sconfitta dei finali di stagione di Imolese e Delta. Per i giallorossi arriva la promozione in C1 dopo 12 anni e un fallimento societario. La Lega Pro si arricchisce dunque di un’altra portacolori romagnola al termine di una stagione appassionante e di un duello vinto in extremis con Imolese e Delta.