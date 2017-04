L'OraSì parte col piede giusto ai play-off

Continua l’annata magica dell’Orasì Ravenna, che vince garauno dei play-off al Pala De Andrè (93-87) dopo una battaglia equilibratissima contro la Virtus Roma. I ragazzi di Martino hanno domato i tosti capitolini guidati da un indomabile Chessa (24 punti), trovando nel finale i canestri decisivi da Tambone e Chiumenti.

In casa ravennate 22 punti e 30 di valutazione per uno strepitoso Tambone. Per Taylor Smith 14 punti e 9 rimbalzi. Garadue martedì prossimo al Pala de Andrè.