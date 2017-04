La Bunge guadagna l'accesso in Europa

Splendido finale di stagione per la Bunge Ravenna, che vince la final four di Verona e conquista lo sbarco nella Challenge Cup 2017-2018. Dopo la vittoria di domenica contro la Calzedonia Verona, i ravennati di coach Fabio Soli hanno superato Piacenza nella finale. La Bunge ha vinto al tie-break dopo una lunga battaglia di 124 minuti: 23-25, 26-24, 25-21, 23-25, 12-15 i parziali in favore dei romagnoli, con Van Garderen top scorer con 20 punti.