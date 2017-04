L'Andrea Costa vince il derby e si mette in salvo

Il derby salvezza va all'Andrea Costa che vince 78-75 un'incredibile partita con Forlì rimontando dal 48-61 del 29' e resta così in A2 matematicamente. Gli ultimi 40', complice il successo di Chieti con Ravenna, saranno infatti inutili, con l'Unieuro bloccata al penultimo posto e gli abruzzesi al 14°: nei play-out la squadra di Valli troverà Scafati, per una serie tutta in salita. Finisce con il Ruggi in festa e Maggioli eroe della salvezza imolese, insieme al più imprevedibile dei jolly, quell'Andrea Tassinari capace di cambiare il derby quando Forlì sembrava dominarlo.

Un imponente servizio d’ordine ha garantito un pre-partita all’insegna della più assoluta tranquillità.