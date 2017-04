La corsa dell'OraSì si interrompe a Chieti

L’OraSì Ravenna si inchina alla fame da salvezza di Chieti, che regola i romagnoli 85-75. Per i ragazzi di coach Martino, top scorer Derrick Marks con 21 punti, mentre per Taylor Smith 19 punti e 10 rimbalzi. In casa abruzzese ottima prova di Cade Davis, autore di 23 punti arricchiti da 8 rimbalzi. Ravenna resta al quarto posto a quota 38 punti in classifica, a due punti di distacco dal trio di testa formato da Virtus Bologna, Treviso (ko in casa con Udine) e Trieste.