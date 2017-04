Unieuro Forlì a Imola senza tifosi

Sabato sera (ore 20.30) al Pala Ruggi di Imola si giocherà un derby decisivo per la salvezza tra Andrea Costa Imola e Unieuro Forlì. Questa mattina l’Unieuro è stata raggiunta da un provvedimento da parte della Prefettura di Bologna che, raccogliendo le indicazioni fornite dall’Osservatorio Sulle Manifestazioni Sportive (CASMS) nella giornata del 6 aprile scorso, dispone il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Forlì-Cesena” in occasione dell’incontro di sabato. Per la gara in questione la società Andrea Costa Imola ha previsto l’adozione del “biglietto nominativo”, in virtù del quale la vendita del tagliando di accesso viene effettuata solamente previa esibizione di un documento d’Identità da ripresentare il giorno del match all’ingresso del Pala Ruggi che attesti la residenza al di fuori della Provincia di Forlì-Cesena. Il derby dell’andata a Forlì fu caratterizzato da momenti di tensione tra le tifoserie a fine gara.