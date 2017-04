Cesena, colpo fondamentale a Pisa

Fondamentale colpo esterno del Cesena, che passa a Pisa e conquista tre punti vitali. Camplone in avvio rinuncia all’acciaccato Perticone e torna al 4-3-3, con Cocco in avanti affiancato da Ciano e Panico. I bianconeri (in maglia gialla) partono facendo soprattutto gara d’attesa e in un primo tempo avaro di emozioni la prima occasione è per il Pisa, con Verna che semina tre avversari e mette in mezzo da destra, ma Manaj fallisce l’appuntamento per un soffio col pallone al 14’. Un minuto dopo reazione del Cesena con tiro da fiori di Ciano respinto da Ujkani, quindi al 30’ è Gatto a provare il destro a giro fuori di poco. Il Cesena fatica a costruire e prova un brivido al 36’ sul colpo di testa di Manaj mandato in angolo in tuffo da Agliardi, quindi al 43’ grande occasione per i romagnoli. Ciano alza il lob per mandare in porta Panico, ma sul tiro debole dell’attaccante del Cesena Ujkani riesce in qualche modo a respingere.

Nella ripresa i bianconeri approcciano al meglio la gara e dopo 30 secondi Panico colpisce il palo, quindi al 53’ ecco il gol-partita. Garritano di tacco innesca Panico sulla sinistra, cross in mezzo e Ciano realizza lo 0-1. Il Pisa abbozza una reazione ma fa soprattutto tanta confusione, con il Cesena che sfiora lo 0-2 con un pallonetto alto di Cocco al 73’ e poi gestisce la vittoria fino allo scadere dei sei minuti di recupero concessi da Pasqua.