Forlì, un 1-1 pieno di rimpianti a Mantova

Il Forlì pareggia 1-1 sul campo del Mantova. Un’occasione persa per i biancorossi, che hanno giocato tutta la ripresa in dieci dopo il rosso al mantovano Cristini al 46’ del primo tempo. In avvio di ripresa il Forlì si porta in vantaggio con un colpo di testa di Conson sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma al 62’ il corpulento brasiliano Sodinha pareggia su rigore. Nel finale palo colpito da Ponsat.

Vittoria sofferta ma meritata per il Santarcangelo, che supera 2-1 il Sudtirol. Gialloblù in vantaggio con Cesaretti al 2’, provvisorio pareggio ospite di Gliozzi su rigore al 9’, quindi ancora Cesaretti al 28’ firma il definitivo 2-1.