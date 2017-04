Rimini promosso in D

BOLOGNA. Il Rimini ce l'ha fatta. La sedicesima vittoria consecutiva è quella che consegna la promozione in serie D ai biancorossi con cinque giornate d'anticipo sulla conclusione del campionato. La squadra di Mastronicola ha centrato l'obiettivo vincendo una partita non facile sul campo del Corticella: è servito un gol di Bacchiocchi al 21' della ripresa per sbloccare il risultato e consegnare al Rimini i tre punti. La festa può cominciare nel giorno in cui Adrian Ricchiuti raggiunge Gianfranco Sarti a quota 339 ed eguaglia il record di presenze in biancorosso.