Il Cesena rovina tutto nel recupero

Il Cesena fa tremare la capolista Frosinone ma sciupa tutto al 92’.

Bianconeri in vantaggio al 21’ dopo una pregevole azione manovrata che culmina con l’assist di Garritano per Cocco che sotto porta insacca di destro il gol dell’ex. In un primo tempo molto teso, i bianconeri convincono e l’unico tiro in porta del Frosinone è di Dionisi, ma al 34’ Agliardi è attento. Il Cesena gestisce bene la gara fino al patatrac del 92’: cross in mezzo di Maiello, Agliardi manca l’uscita e Mokulu di testa insacca.