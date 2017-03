Antimo Martino rinnova fino al 2019 con Ravenna

RAVENNA. Un ottimo segnale di programmazione da parte dell’OraSì Ravenna, che sta vivendo la stagione più esaltante della sua storia. Il presidente Roberto Vianello ha trovato l’accordo con il coach Antimo Martino, che ha rinnovato fino al 2019 il suo contratto con il club ravennate. Il giovane coach molisano sta lavorando alla grande in Romagna e averlo firmato per altri due anni è la prova concreta che la dirigenza bizantina vuole continuare a mantenere il grande basket in città. L’OraSì è al terzo posto in classifica a quota 34 punti con 17 vittorie e 9 sconfitte ed è la grande rivelazione del campionato.