Sconfitta amarissima (71-68) per l'Andrea Costa, trafitta sulla sirena da Legion al Pala Dozza dopo aver condotto per quasi 39'. Si decide tutto in volata: 4 di Legion valgono il 66-65, poi Cohn va di tripla, ma un altro cesto dell'Usa di casa e la sua bomba sulla sirena dopo un rimbalzo difensivo non preso da Imola, consegnano la vittoria alla Fortitudo