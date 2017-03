Unieuro, la risalita continua

L’Unieuro non si ferma e centra la terza vitoria di fila (70-68). Piu infuocato che mai il pubblico forlivese non fa mancare il proprio sostegno e da subito viene ripagato da grinta e determinazione da parte dei giocatori biancorossi. La Pallacanestro 2.015 conduce il match lungo i propri binari lasciando indietro i veronesi che a 5' dalla fine del secondo quarto con un terzo tempo di amoroso viaggiano sotto di 11 (27-16). Da qui in poi la Tezenis insegue l'Unieuro a tal punto da diminuire la distanza e andare negli spogliatoi 34-31. Alla ripresa i biancorossi subiscono le azioni degli ospiti che passano in vantaggio. l'unieuro pressa i giallo blu e il pubblico esplode complici le triple consecutive di Pierich. A poco più di 6 minuti perfetta parità (59-59), da qui in poi l'Unieuro misura la febbre ai suoi 3500 spettatori regalandogli un finale al cardiopalmo. La bomba di Bonacini del +2 fa decisamente scoppiare in un boato il Pala Galassi, a Forlì è di nuovo festa. L'incontro termina 70-68.