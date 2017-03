Il Cesena torna finalmente a sorridere

CESENA. Il Cesena torna alla vittoria regolando di misura la Ternana. Un brutto primo tempo va in archivio su un eloquente 0-0 con due sole occasioni: all'11' una girata di Rodriguez viene deviata in angolo, sugli sviluppi del quale si accende una mischia e Garritano mette a lato di un soffio in rovesciata. Poco dopo lo stesso Rodriguez, ben assistito da Balzano, gira di prima col destro mancando la porta per centimetri. Gli umbri, dopo un buon avvio, si fanno vivi solo al 32', quando la botta dalla distanza di Di Noia viene bloccata senza problemi da Agazzi. Per sbloccarla serve un'inversione di rotta e il Cesena riparte forte, sbloccandola al 60' dopo una doppia occasione in mischia per Renzetti e Perticone: corner di Ciano, la palla arriva a Garritano che col mancino impegna severamente Aresti ma sul tap-in si presenta Rodriguez che da due passi la mette sotto la traversa. Da qui alla fine solo tanta paura per i bianconeri, che rischiano grosso all'ultimo dei 6 minuti di recupero: cross di Germoni, sul pallone si avventa Di Noia che con la testa manda a lato di un soffio. Vittoria fondamentale per il Cesena.