L'Unieuro rescinde il contratto con Blackshear

Alla vigilia della fondamentale trasferta di Ancona contro Recanati, l’Unieuro Forlì ha annunciato la rescissione dell’accordo con Wayne Blackshear. L’ala Usa doveva essere la stella della squadra e il suo acquisto in estate aveva fatto parecchio rumore, invece per guai fisici non è mai riuscito ad essere decisivo. Così il comunicato dell’Unieuro: «Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Wayne Fitzgerald Blackshear per la rescissione del contratto in essere fino al 30 giugno 2017. Fiore all’occhiello del mercato estivo forlivese, la sfortunata stagione di Blackshear è stata caratterizzata da un pesante infortunio al ginocchio, problema fisico che lo ha di fatto tenuto lontano dal parquet dal dicembre scorso. Il giocatore, che farà ritorno nelle prossime ore nella natia Chicago, lascia dunque la Romagna dopo aver disputato 14 incontri a 15.5 punti di media in 30′ di impiego (con un ‘high’ di 30 punti all’esordio contro Ferrara), non senza aver messo in mostra qualche ‘sprazzo’ di classe e talento nelle battute iniziali del campionato quando ancora assistito da una condizione fisica ottimale. Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015, ringraziando l’entourage del giocatore, augura a Wayne le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale ed un pronto rientro in campo».