L'OraSì Ravenna non si ferma più

Continua la stagione magica dell’OraSì Ravenna, che supera 91-83 dopo un tempo supplementare la Bondi Ferrara in un Pala De Andrè traboccante di entusiasmo. I ragazzi di coach Martino sono riusciti a vincere in rimonta dopo un avvio di gara molto difficile, con Ferrara presa per mano da un Roderick a tratti immarcabile (27 punti e 10 rimbalzi). Dall’altro lato del campo, Ravenna ha potuto contare su un grande Marks, capace di infilare 28 punti con 9/13 da due puntie 2/4 da tre punti. Da segnalare anche i 13 rimbalzi di Taylor Smith.