Unieuro, il calvario continua

Non si arresta la lunga striscia di sconfitte di sconfitte dell’Unieuro Forlì, che cade in casa 80-88 al Pala Galassi contro la Fortitudo Bologna. In un derby sempre molto sentito e vietato ai tifosi ospiti residenti in Emilia, la squadra di Boniciolli mette subito le cose in chiaro in un primo quarto devastante per Forlì, con la Kontatto avanti 17-34 al 10’. Da lì in poi la Fortitudo gestisce con buona autorità il margine di vantaggio, con l’Unieuro ad assottigliare la forbice solo nel finale, con la classifica che continua a recitare un impietoso ultimo posto. Per Forlì 21 punti di Johnson e 18 di Amoroso, in casa Kontatto da segnalare i 19 punti di Knox.