Sfuma il sogno play-off della Bunge

Addio play-off per la Bunge Ravenna, sconfitta 1-3 al Pala De Andrè dalla Tonno Callipo Vibo Valentia. Ai ravennati sarebbe bastato vincere due set per spuntarla, ma la tensione li ha bloccati fin dalle prime battute. La partita inizia tiratissima ma tutta in salita per i ravennati, con Vibo Valentia che si aggiudica i primi due set e ammutolisce il Pala De Andrè. Gli ospiti vanno sullo 0-2 (24-26, 23-25 i primi due parziali), poi la squadra di Soli si rialza. Nel terzo parziale il Tonno Callipo perde per infortunio il suo schiacciatore Geiler sul 20-10 per Ravenna, che vince in scioltezza il set per 25-12 e torna a sperare. Nel quarto set l’equilibrio torna a farla da padrone, con Vibo che chiude la pratica 23-25 e spegne i sogni di gloria della Bunge.